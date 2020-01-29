كايلي جينر كادت تلقى نفس مصير كوبي براينت

ميرنا وليد - بيروت - كادت نجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​ أن تلقى نفس مصير لاعب كرة السلة الأميركي الراحل ​كوبي براينت​، والذي قضى في حادث تحطم الهيلكوبتر في كاليفورنيا الأحد الماضي.

وكشفت جينر أنها كانت ستستأجر الهليكوبتر، التي تحطمت وأودت بحياة براينت وإبنته وسبعة آخرين، مشيرة الى أنها كانت تود مفاجأة إبنتها "ستورمي" برحلة عبر نيويورك بالهيليكوبتر، بمناسبة عيد ميلادها الثاني.

وقالت إنها قامت برحلة من قبل مع نفس الطيار، والذي توفي في الهيلكوبتر مع براينت، وذلك في ذكرى عيد ميلاد إبنة أخيها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت جينر: "كانت تلك المروحية التي كنت سأطير بها".

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