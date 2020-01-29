نادية لطفي تفقد وعيها ومديرة أعمالها تصرّح

ميرنا وليد - بيروت - ناشدت ​رضا فرغلي​، مديرة أعمال الممثلة المصرية ​نادية لطفي​، متابعي نادية من أجل الدعاء لها بعدما تدهورت حالة نادية الصحية خلال الساعات الماضية، ودخلت رضا في نوبة بكاء شديدة، وقال :"ادعوا لها".

وأكدت فرغلي أثناء حديثها، لصحيفة "الوطن" المصرية، أنّ نادية فقدت الوعي قبل ساعات، وحالتها الصحية باتت في وضع صعب جدًا وحرج.

وكانت الممثلة نادية لطفي قد دخلت العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية إذ تمّ إدخالها للمرة الثانية خلال أسبوع إلى غرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات في المعادي.

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