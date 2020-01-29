تراند اليوم : “ريهام حجاج” تنافس ياسمين عبد العزيز في رمضان 2020

شهدت الشهور الماضية، حرب كلامية شرسة بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج ولكن بشكل غير مباشر من خلال نشر كل منهما العديد من التلميحات الغير مباشرة تجاه الأخرى، بعد زواج ريهام من رجل الأعمال محمد حلاوة، الزوج السابق للفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقررت الفنانة ريهام حجاج، أن تخوض السباق الرمضاني المقبل 2020، بمسلسل “لما كنا صغيرين”، التي تعد البطولة المطلقة الثانية لها بعد مسلسل “كارمن”، واحتفلت اليوم بانطلاق تصوير أولى مشاهده، بهذا العمل تعد ريهام ندا ومنافسا قويًا للفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تخوض هي الأخرى السباق الرمضاني المقبل 2020، كما المعتاد بالبطولة المطلقة في مسلسل “ونحب تاني ليه”، بطولة شريف منير وكريم فهمي.

أن ريهام حجاج عندما علمت ببدء تصوير مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد، والذي بدء تصوير أولى مشاهده الأسبوع الماضي، أصرت حينها على الموافقة على خوض السباق الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل “لما كنا صغيرين”، حيث أنها تسعى بكل ما في وسعها لعرض هذا المسلسل خلال ماراثون الرمضان القادم، واتفقت على هذا الأمر مع الشركة المنتجة والمخرج محمد علي على وضع خطة محكمة ليتم عرضه في رمضان، تحت أي ظرف.

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فيما احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بانطلاق تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد” ونحب تاني ليه” الأربعاء الماضي، ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين وأبرزهم، شريف منير، كريم فهمي، ليلى عز العرب، سوسن بدر، سمر مرسي، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الشباب.

وتدورر أحداث المسسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، حيث تظهر ياسمين ام لطل في السابعة من عمره، وطليقة للفنان شريف منير، وحدث الطلاق بسبب زبادة حدة المشاكل بينهما، ليناقش المسلسل قضية مجتمعبة مهمة وهي طلاق الزوجين وما يترتب عليه من نتائج سلبية.

يذكر أنّ آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل “كارمن”، الذي عُرِضَ خارج السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة كل من محمد كيلاني وشيرين وأحمد حلاوة وولاء الشريف وياسر على ماهر وكوكبة من النجوم، ومن تأليف سامح مجدي، حيث يعد مسلسل “كارمن” البطولة الأولى لريهام حجاج في الدراما، وينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة، إخراج حسين شوكت، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.