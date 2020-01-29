تراند اليوم : ” الهضبة” يطرح ألبومه الجديد في عيد الحب .. تفاصيل

فاجأ النجم عمرو دياب، جمهوره بتغيير اسم ألبومه الجديد، والذي كان بعنوان “أنا غير”، وتم تغييره لـ”سهران”، كذلك تم تأجيل موعد طرحه، والذي كان مقررًا اليوم الأربعاء، حسبما صرح في حفله الأخير بدبي، إلى يوم 12 من فبراير المقبل.

وأن كل الأغاني التي تم طرحها طوال الفترة الماضية، لم تكن ضمن أغاني الألبوم، وإنما مجرد أغنيات منفردة فقط لألبوم بعنوان “أنا غير”.

وتابع: “ومن المقرر أن تطرح أول أغنية بعنوان هيعيش يفتكرني”، وهي من كلمات تامر حسين، ولحن عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، كما تم تصوير بوسترات جديدة للألبوم تتناسب مع فصل الشتاء، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

و أن ألبوم “سهران” سيكون به 8 أغنيات درامية منها 5، كلمات الشاعر تامر حسين، كما أن أغنية “سهران” ستكون مقسومة.

وتقول كلمات “هيعيش يفتكرني”: “أنا قُلت اللى ماحدش قاله، وعملت اللي ماحدش عمله، يفارقني لا أنا راضى وماله

بكرة حايعرف غلطة عمره”.

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ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي كبير بمركز المنارة للمؤتمرات يوم الخميس 28 فبراير القادم، على هامش إطلاق ألبومه الجديد.

وكان الهضبة قد فاجأ، جمهور حفل دبي، بأغنية”عم الطبيب”، ومن كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير.

وقال عمرو لجمهوره : حتى فرقتي متعرفش الأغنية دي واللي يعرفها بس رامي سمير عازف الدرامز بالفرقة وموزع الأغنية.

واحيا الهضبة حفلا كبيرا هو الأضخم في ميديا سيتي دبي، وحضره حشد جماهيري غفير.