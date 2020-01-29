تفاصيل حفل محمد خيري في عيد الحب

يستعد النجم محمد خيري، لإحياء حفل غنائي بمناسبة عيد الحب، وذلك مساء يوم الجمعة، الموافق في 14 من شهر فبراير المقبل، في فندق الشيراتون في دمشق.

من المقرر أن يقدم “خيري” خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل الأغنيات الطربية والقدود الحلبية التي يشتهر بتأديتها.

وكان محمد خيري قد أحيا إحدى أكبر حفلات رأس السنة في دبي وتحديداً في “فندق إنتركونتيننتال” حيث تكلل الحفل بالنجاح الكبير. كما أن محمد كان قد احتفل بمناسبة رأس السنة أيضاً في حفل آخر ليل 28 كانون الأوّل، والذي أقيم في أوروبا وتحديدا في بلجيكا حيث احتشد آلالاف من محبي خيري من الجالية العربية وتفاعلوا معه رقصا وغناءً حتى ساعات الصباح الأولى.

من جهة أجرى وفيما يخص نشاطاته الفنية، يستعد خيري مع بداية العام الجديد لإطلاق أغنية جديدة سيكشف عن تفاصيلها لاحقاً وذلك بالتزامن من تحضيره لسلسة حفلات في لبنان والخارج.