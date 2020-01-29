الشيخ محمد بن راشد يبحث عن معلمة أثارت إعجابه الشديد.. ما قصتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي، مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر لطلاب يبدأون يومهم الدراسي بابتسامة وطاقة إيجابية وتفاؤل بمناسبة اليوم الأول لبدء الدراسة في المدارس الإماراتية.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره حاكم دبي عدد من الطلبة وهم يتوجهون للدخول إلى مدرستهم بينما يُسمع صوت معلمتهم تحييهم وتستقبلهم بكلمات جميلة وتدعوهم للسعادة والاستمتاع بيومهم الدراسي، حيث علق عليه قائلا: "بداية يوم دراسي في الإمارات.. البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرسة تحمل روحا جميلة.. وكلمة طيبة.. وابتسامة صادقة.. وتفاؤلا وطاقة إيجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة".

ويبدو أن الشيخ محمد بن راشد أعجب بأسلوب تلك المدرسة التي استقبلت طلبتها بروح وإيجابية عاليتين، فطلب ممن يعرفها أن يقوم بإخباره باسمها أو من تكون، إذ اختتم تعليقه بالقول: "نبحث عنها لمن يعرفها؟".

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، مشيدين بتلك المعلمة وأسلوبها، فيما عرفها آخرون وبدأوا بنشر اسمها، إذ كتبت إحداهن: "هاذي ماما شيخة اذكر موقف صار لي وياها مره كان عندنا رحلة لحديقة الهيلي وانا ماكنت ادري وطبعا مايبت وياي فلوس الرسوم للدخول للحديقة و كنت برجع البيت وهي يوم درت ماما شيخه قالت والله ماترجع البيت ودفعت لي الرسوم وعطتي فلوس وراحت للبقالة وخذت لي اكل نفس الطالبات الباقيات".

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وبعد البحث الطويل توصل بعضهم إلى حساب المدرسة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تبين أنها اختصاصية اجتماعية إماراتية، واسمها شيخة محمد حسين النعيمي، وتعمل في مدرسة عالية للحلقة الأولى بمدينة العين، وأن أطفال مدرستها يلقوبنها بـ"ماما شيخة".

وكتبت في خانة الوصف على حسابها على تويتر بأن "هدفها تخريج جيل متسلح بالأخلاق والقيم التربوية الإسلامية يعتز ويفتخر بهويته الإماراتية متفان لخدمة وطنه بكل إخلاص ووفاء وتضحية".

ومن يتابع حساب شيخة يجد أنها تتلقى يوميا عشرات التعليقات من طلبة قامت بتدريسهم في السابق يشيدون بها وبأخلاقها وما زرعته داخلهم من ثقة وتفاؤل؛ إذ يؤكد الجميع أنهم لم ينسوها يوما ودائما ما يتذكرون كلماتها عند شعورهم بالضيق أو مواجهة أي تحد.