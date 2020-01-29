"المهن التمثيلية" تصدر بيانًا بشأن حالة خالد النبوي الصحية

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، منذ قليل، بيانًا صحفيًا بشأن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي. وجاء نص البيان كالآتي: "بشأن ما تردد من تصريحات غير مسئولة حول الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، تؤكد نقابة المهن التمثيلية، أن الأطباء القائمين على رعايته وعلاجه هما فقط الدكتور هشام صلاح - مستشفى القصر العيني الفرنساوي، والدكتور أحمد الجندي - مركز الدكتور مجدي يعقوب، وهما الوحيدان المصرح لهما بالحديث عن حالته الصحية وليس لأي طبيب آخر الحق في ذلك".

وأضاف: "عائلة الفنان خالد النبوي ونقابة المهن التمثيلية، يتقدمان ببالغ الشكر والامتنان للدكتورين على ما يقومان به من جهد مخلص وأمين في رعاية الحالة الصحية للنجم المصري المحبوب خالد النبوي".

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