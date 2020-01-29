عمرو عابد يكشف أسباب مشاركته كعضو في لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

حضر الفنان عمرو عابد افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير حيث يشارك كعضو لجنة التحكيم الرسمية في الدورة السادسة للمهرجان التي تقام في الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير الجاري. وأكد عمرو عابد أن أكثر ما يحمسه للمشاركة في المهرجان كعضو لجنة تحكيم هي الفرصة لمشاهدة أفلام كثيرة ولكن بزاوية جديدة للفرجة على الأفلام وهو أمر مفيد لي كممثل بأن اتعرف بشكل أكبر على أفكار جديدة تشغل بال الثقافات المختلفة من خلال المواضيع التي تعكسها الأفلام.

يشارك الفنان عمرو عابد عضوية لجنة التحكيم الرسمية كلا من المونتيرة المصرية هبة عثمان، الناقد السينمائى أحمد شوقى، ومدير مهرجان الفيلم العربي بروتردام روش عبد الفتاح، والممثلة التونسية مريم الفرجانى.

عمرو عابد ممثل وصانع أفلام مصري، بدأ عمرو عابد مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة، ظهر على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم أوقات فراغ، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم الماجيك، وفيلم عائلة ميكي في 2010 ثم فيلم فرش وغطا 2013 وفيلم ليل خارجي 2018.

كما كانت له انطلاقه قوية في الدراما بمشاركته في أهم الأعمال التليفزيونية بدئها بمسلسل أبواب الخوف ثم تلاها عدة مسلسلات منها مع سبق الأصرار ولا تطفىء الشمس وبين السرايات ودهشة.

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ومؤخرا قدم عمرو عابد أحدث أفلامه لما بنتولد مع المخرج تامر عزت والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية. ويذكر أن عمرو شارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان شرم الشيخ السينمائي كما بعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان " اللي فات مات" بجانب عمله المستمر في مجال التمثيل.

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