عاصي الحلاني بصحبة زوجته في باريس

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته كوليت بولس.

وعلق: "اذا كان برد لابد من الحماية ولكن اهم شيء دفئ القلوب يسعد اوقاتكم من باريس"، وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي "الحلاني".

يذكر أن المطرب اللبناني يشارك في لجنة تحكيم برنامج ، الذي يعرض على شاشة (إم بي سي)، ويشاركه في عضوية لجنة التحكيم الفنان محمد حماقي، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وأحيا السوبر ستار عاصي الحلاني، حفل رأس السنة لعام 2020، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

عاصي الحلاني يغني للوطن على ضوء ما يشهده لبنان

عاصي الحلاني يصدم الجمهور بصورة من المستشفى