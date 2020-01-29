فن ومشاهير

عاصي الحلاني بصحبة زوجته في باريس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة – لايف ستايل

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته كوليت بولس.

وعلق: "اذا كان برد لابد من الحماية ولكن اهم شيء دفئ القلوب يسعد اوقاتكم من باريس"، وحازت الصورة على إعجاب جمهور ومتابعي "الحلاني".

يذكر أن المطرب اللبناني يشارك في لجنة تحكيم برنامج ، الذي يعرض على شاشة (إم بي سي)، ويشاركه في عضوية لجنة التحكيم الفنان محمد حماقي، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وأحيا السوبر ستار عاصي الحلاني، حفل رأس السنة لعام 2020، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

عاصي الحلاني يغني للوطن على ضوء ما يشهده لبنان

عاصي الحلاني يصدم الجمهور بصورة من المستشفى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني بصحبة زوجته في باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا