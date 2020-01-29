عمرو سعد يعلق على حذف يوسف شاهين لمشاهده في فيلم "الآخر"

نشر الفنان عمرو سعد صوره جمعته بالمخرج العالمي يوسف شاهين، والفنانة حنان ترك، والفنان هاني سلامة، عبر حسابة الشخصي بموقع "انستغرام"، وعلق سعد على الصورة قائلًا: “يوسف شاهين الأرض وباب الحديد، والناصر صلاح الدين، وغيرها كتير من الأفلام اللي هتفضل علامات في تاريخ السينما مخرج عشق السينما فأعطاه تاريخها ما يستحق”.وأضاف: “ده تصحيح واضح للناس اللي ممكن تفهمني غلط، وكون أن دوري اتشال في المونتاچ، وأنا لسه عيل صغير، مبتدأ ده عادي لأنه علمني كتير.

وأعطاني شرف الشقى والتعب والإصرار والاجتهاد والتجارب، زي الأستاذ نفسه والله يرحم كل العظماء الذين أمتعونا وعلمونا أن الوقود الحقيقي للنجاح الحب والإصرار والإخلاص”.

وفي وقت سابق، واحتفلت سينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا، مساء أول أمس الجمعة، بالعرض الأول للفيلم التسجيلي “هاملت الإسكندراني” للمخرجة منى غندور، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد الـ 94 للمخرج العالمي يوسف شاهين.

الفيلم عُرض ضمن نشاط نادى السينما الإفريقية الشهرى، والذى يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية وشركة أفلام مصر العالمية.

وعرض في ذات اليوم نسخة مرممة من الفيلم الروائي الطويل “عودة الابن الضال” إنتاج عام 1976، عن قصة ليوسف شاهين بالاشتراك مع صلاح جاهين، وبطولة شكري سرحان، ومحمود المليجى، وهدى سلطان وماجدة الرومي.

فيلم “هاملت الإسكندراني” يتحدث عن نشأة شاهين بمدينة الإسكندرية وعلاقتة الوطيدة بشخصية هاملت.

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ويعرض الفيلمان بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية بالتزامن مع عرضهما بالقاهرة، بالإضافة إلى 15 محافظة أخرى، مساء نفس اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما يتضمن البرنامج عرض أفلام “الأرض” و”باب الحديد” فى قارة إفريقيا.

عروض الأفلام سيحضرها مجموعة من الفنانين منهم، محمود حميدة رئيس شرف مهرجان الأقصر، وليلى علوى، وسلوى محمد علي عضوا اللجنة العليا للمهرجان، وسيد فؤاد، رئيس المهرجان، وعزة الحسيني مدير المهرجان والمنتج السينمائي جابي خوري.

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