شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا وياك".. زياد برجى يطرح أحدث كليباته الغنائية (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب اللبناني زياد برجي أحدث كليباته الغنائية بعنوان "أنا وياك"، ويتعاون "برجى" فى الأغنية مع الشاعر أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادى شرارة، وميكس اند برستس ايلي باربر.

من ناحية أخرى يشارك زياد برجي مع المطرب اللبناني مروان خورى للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات عيد الحب، وذلك يوم الخميس الموافق 13 فبراير بأحد فنادق العاصمة الأردنية عمان، ومن المقرر أن يقدم مروان عددًا من أغانيه الشهيرة منها "سلملى عليه، كل القصايد، أكبر أناني، دواير، بتمون، لو فيي، اطلع في عيني، مغرم، وعدد من تترات مسلسلات عربية قدمها من قبل".

كما يستعد زياد لطرح فيلم جديد يحمل اسم "يوم إيه يوم لأ"، وينتظر صناع الفيلم طرحه بالسينمات اللبنانية يوم 6 فبراير المقبل، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، بمشاركة عدد من نجوم لبنان.

وقد كان الفنان اللبناني زياد برجى، والذى اشتهر مؤخرًا وحقق نجاحًا كبيرًا كمطرب بجانب عمله كملحن منذ سنوات، من خلال أغنية "شو حلو"، وقد طرح العام الماضي كليب أغنيته الجديدة "لعيونك الحلوين"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، من كلماته، وألحان وتوزيع هادى شرارة.

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ويتعاون زياد مع أدهم نابلسي فى أغنية جديدة من كلمات أحمد ماضى، ولم يستقر على اسمها حتى الآن، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن المطرب والملحن زياد برجي تعاون مؤخرًا مع النجمة اللبنانية مايا دياب، من خلال كليب "خسرنا بعض"، والذى لاقى استحسانًا جمهوره وجمهور مايا دياب.

وبدأت شهرة زياد برجي بمصر من خلال أغنية "شو حلو"، والتى حققت نجاحا جماهيرىا كبيرا وتخطت نسبة مشاهدتها مئات الملايين، وتعاون مع عدد المطربين هما جورج وسوف، ونانسي عجرم، واليسا، ومارينا الحلاني.. وغيرهما