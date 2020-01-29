شكرا لقرائتكم خبر عن فريق MTM يسافر لزمن الفراعنة فى ألبومه الجديد "أرجوك ما تفصلنيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فريق MTM الغنائى ألبومه الغنائي الجديد "أرجوك ما تفصلنيش"، والذى يضم 8 أغنيات مختلفة، تم تصويرها بالكامل بطريقة الفيديو كليب "ليريكال"، منها "مسرحية"، "نوتي بوي"، "مش ندمان"، و"شكرا يا حبايبي".

وظهرت MTM عبر الألبوم المنتظر بشكل موسيقي مغاير وجديد تمامًا عن المعتاد في رحلتها الممتدة لأكثر من 15 سنة، مزجت خلاله بين نمط "الراب" و"ار اند بي" و"الهاوس"، وخلطة موسيقية بين روح المزيكا الشرقية والإلكترونيك ميوزيك، وتولت بنفسها إنتاج الألبوم بالكامل، واعتمدت على تجسيد "تيمة" زمن الفراعنة والتماثيل الفرعونية في البوسترات الدعائية للأغاني.

كما اختار ثنائي MTM تاكي ومايكي وصف "مزيكا مش خناقة " كشعار للألبوم الجديد ، في إشارة لازدحام الساحة الغنايية حاليًا بتشابه الأفكار و المحتوى الموسيقي وأغلبها اعتمد على "العنف والرتم الواحد" في محاول من الثنائي لتقديم رؤية موسيقية مغايرة عن المتعارف عليه.

واشتهرت "إم تي إم" منذ مطلع الألفينات، بأغنيات "أمي مسافرة" و"كل ليلة بسهر" و"مدرسة الحياة"، واختفت عن الساحة لفترة طويلة حتى عادت بشكل جديد عبر أغنيات "نفس الميعاد" و"اغسل مواعين"، بجانب أغنية "كائن فضائي" مع فرقة مسار إجباري، واقتحمت عالم السينما بقوة عبر أغنية فيلم "هروب اضطراري" للنجم أحمد السقا، ويعقب الألبوم آخر أغانيها "بلبطة"، و"بص كويس" برفقة الفنان كريم محسن.

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