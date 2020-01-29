شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من أصالة عن لاعب كرة السلة الراحل كوبى براينت..اعرف قالت ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة أصالة رسالة مؤثرة بعد وفاة لاعب كرة السلة كوبى براينت، فى حادث تحطم طائرة، برفقة ابنته، وهو الحدث الكبير الذى هز الأوساط الرياضية العالمية، فى كل الألعاب الرياضية، فلم يتردد لاعب كرة عالمى فى نعى براينت.

أصالة جاءت متأخرة لتنعى الراحل، ولكنها فسرت ذلك من خلال ما كتبته عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث قالت "في أيّ مكان وفي كلّ زمان، للطيّبين أصحاب السمعة الطيّبة مكانة كبيرة واحترام، لمّ أعرف عنّ هذا الرّجل شيئًا كثيرًا قبل رحيله، ولكنّه حفر لاسمه مكانة لنّ يُلغيها غيابه، بطموحه ومحبّته لعائلته والتزامه وتفوّقه، رحمه الله ومنّ كان معه، وندعو الله أنّ يحفظ الطيّبين جميعًا ويرحم أبي وجميع منّ سبقنا".

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وتوفى كوبي براينت بعد أقل من 20 ساعة من تحطيم رقمه على يد ليبرون جيمس كثالث أفضل هداف في تاريخ الـNBA.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن طائرة نجم كرة السلة الأمريكية، اشتعلت فيها النيران، بعد هبوطها وحاولت خدمات الطوارئ، إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة، ولكن المحاولات لم تفلح.

وكشف مسئولون فى لوس أنجلوس، عن الأسباب التى أدت إلى تحطم مروحية أسطورة كرة السلة كوبى براينت، وأدت لمقتل جميع من كانوا على متنها، والضباب الكثيف فى جنوب ولاية كاليفورنيا، قد يكون السبب الرئيسى بتحطم المروحية.

وقال عدد من الخبراء، إن ظروف الطيران السيئة فى المنطقة، ومن ضمنها الضباب الكثيف والذى استمر لساعات بعد الحادث، كانت السبب الرئيسى فى تحطم المروحية، وسيتم دراستها فى التحقيق الجارى.