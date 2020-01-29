شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يكشف عن موعد طرح ألبومه الجديد "سهران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الهضبة عمرو دياب عن موعد طرح ألبومه الجديد "سهران"، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث يطرح خلال الأيام المقبلة أغنية جديد وهى "هيعيش يفتكرنى".

ونشر عمرو دياب صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها: "انتظروا الألبوم الكامل يوم 12 فبراير 2020"، وهو الحدث الذى ينتظره عشاق الهضبة من الصيف الماضى.

وكان الهضبة قد كشف عن أحدث أغنياته "عم الطبيب" ، المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد " أنا غير" والذى طرح منه أكثر من 6 أغان كاملة عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية، "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير.

ويحيى الهضبة عمرو دياب حفلاً غنائيًا ضخمًا فى الكويت 13 فبراير المقبل ضمن فعاليات معرض الكويت الدولى، وذلك بعد عدة حفلات ناجحة فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحفل الميدل بيست.

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وكان النجم عمرو دياب قد أعلن خلال حفله الأخير فى جدة عن صدور أحدث ألبوماته خلال شهر يناير الجارى، والذى قد طرح منه أغنيات على فترات مختلفة " أنا غير، بحبه، أول يوم فى البعد، قدام مرايتها، يوم تلات، يا ساحر، تحيرك".

يأتى حفل عمرو دياب عقب إحيائه حفل رأس السنة، فى خليج سوما باى، بمدينة سفاجا، فى الغردقة، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2020، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور بينهم عدد من الفنانين منهم الفنانة نيللى كريم والفنانة بشرى، إضافة إلى الفنانة دينا الشربينى.