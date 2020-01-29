كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2020 05:56 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج ” عرب وود ” على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للفنانة المصرية ” نادية لطفي ” كشفت من خلالها عن تدهور حالتها الصحية مجددا .
حيث صرحت ” رضا فرغلي ” مديرة أعمال نادية لطفي بإنها فقدت الوعي ودخلت في غيبوبة بشكل تام .. وطلبت وهي تبكي من الجميع الدعاء لها لأن الوضع الصحي الحالي لها أصبح حرج للغاية .
كما أكد على ذلك نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” وأن نادية لطفي تتواجد حاليا في غرفة العناية المركزة وسط متابعة كبيرة من الأطباء المعالجين لها .
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كانت هذه تفاصيل خبر تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي .. ومديرة أعمالها باكية : ” إدعولها وضعها حرج “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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