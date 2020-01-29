لينا الفيشاوي تطالب بسرعة القبض على والدها

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 يناير 2020 05:56 مساءً - تقدم ” شعبان سعيد ” المحامي الخاص ب ” لينا الفيشاوي ” إبنة الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ” بطلب إلى وزارة الداخلية المصرية من أجل سرعة القبض على والدها لتنفيذ الحكم الذي صدر ضده يوم أمس الثلاثاء بحبسه لمدة عام ودفع تعويض مالي 20 ألف جنيه في جنحة امتناعه عن سداد نفقة إبنته .

وقال شعبان سعيد في تصريحات صحفية بأن هذا الطلب جاء بعد الاتفاق بينه وبين لينا الفيشاوي على تقديمه خوفا من هرب أحمد الفيشاوي الذي رفض السداد بالطرق الودية وآخرها كانت قبل إقامة هذه الدعوى بثلاثة أشهر رغبة في إنهاء القضية بالصلح ولكنه امتنع عن الدفع .

وأضاف أن شرطة التنفيذ جاهزة للقبض على أحمد الفيشاوي في أي وقت مشيرا إلى أنه حاول عرقلة التنفيذ بكل الطرق أبرزها التنقل إلى أكثر من مكان وعدم وجود أرصدة له بالبنوك المصرية .