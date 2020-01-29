نادين نجيم تحت دائرة الضوء.. تفيض جمالاً وأنوثة على غلاف مجلة “فوغ”

متابعة بتجــــــــرد: تتصدّر النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم غلاف مجلة Vogue Arabia بعددها الأول للعام 2020 تحت عنوان: “نادين نسيب نجيم..تحت دائرة الضوء”.

ولم يكن اختيار نادين لتزيّن غلاف عدد شباط/فبراير، الذي يشهد أول ظهور لها على غلاف “ڤوغ” على الإطلاق، اختياراً عفوياً بل مقصوداً، حيث يحتفي هذا العدد بالنساء العاملات، سواء المعيلات لأسرهن أم القياديات في أهم الشركات، ونادين خير مَن تمثل المرأة الناجحة على غلافه.

ويقول رئيس التحرير مانويل أرنو: “في الوقت الذي تعيد فيه النساء العربيات تحديد أدوارهن في المجتمع، بتواجدهن المتنامي باضطراد في سوق العمل والمجال العام، قررتُ أن أفرد هذا العدد للنساء العاملات الرائدات في المنطقة العربية”، ويضيف: “وتبرز الأهمية البالغة لهذا العدد في الوقت الذي تعيد فيه المرأة العربية تحديد أدوارها في المجتمع، بتواجدها المتنامي باضطراد في سوق العمل والمجال العام”.

وتستكشف جلسة التصوير، التي التقطها ماريانو ڤيڤانكو بعدسته ونسقت أزياءها مديرة قسم الموضة كيتي تروتر بمساعدة بيغه مالكنجاد، شخصية النجمة اللامعة التي تجمع بين دلال الأنثى وقوة الرجل، لذا تتألق بالأزياء المفصلة الجادة والفساتين الأنيقة على السواء، فيما تضفي مجوهرات بولغري مزيداً من البريق والألق على إطلالاتها. وهنا تبعث النجمة رسالة واضحة لجميع النساء: “لا تترددي أبداً في إبراز جميع ملامح شخصيتك”.

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وفي حوارها مع المجلة لم تنس نادين نسيب نجيم التي تعيش ذروة نجاحها الفني وتستعد لمسلسلها القادم “عشرين عشرين” الذي يذاع في رمضان 2020، تقديم نصيحة لجميع النساء: “لكل امرأة دورٌ في هذه الحياة، قد تكون موظفة أو ممثلة أو أم. أياً كان دورها هي إضافة لحياة الرجل، تسانده وتساعده كثيراً، وأياً كانت ظروف المرأة أنصحها أن تعمل لأنّ العمل يعطيها الإحساس بالرضا والثقة والراحة. مجتمعنا اليوم بحاجةٍ ماسةٍ إلى المرأة العاملة وأنا من أشد المؤمنات بقدرة المرأة على النجاح في شتى الميادين”.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “عشرين عشرين” ينتمي إلى نوعية المسلسلات البوليسية المليئة بالغموض والإثارة حيث تجسد نادين خلال أحداثه شخصية محققة بوليسية، وهو من تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصباح” لصاحبها المنتج صادق الصباح.

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