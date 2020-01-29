أحمد الفيشاوي أحدثهم.. فنانون داخل المحاكم في "قضايا النفقة"

احتلت صور عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر مؤخرا صفحات الحوادث بسبب نزاعات وصراعات أسرية دفعت الأطراف للوقوف في ساحات المحاكم للحصول على نفقة.







ويعد الفنان أحمد الفيشاوي آخر النجوم الذين تأثروا بالخلافات الأسرية إذ يواجه مشكلة جديدة مع ابنته "لينا" بعدما قضت محكمة جنح الدقي بمعاقبة الفنان بالحبس لمدة سنة واحدة بسبب امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور صدرت لمصلحة ابنته، الأمر الذي دفع المحامي شعبان سعيد وكيل ابنته لينا، لتقديم طلب لوزارة الداخلية يلمتس من خلاله سرعة القبض عليه وتنفيذ الحكم.

وسبق الفيشاوي في هذا الاتجاه عدد من النجوم، صدرت ضدهم أحكام قضائية بسبب النفقة، وفي هذا التقرير ترصد "العين الإخبارية" أبرز قضايا النفقة في الوسط الفني المصري.

سمية الخشاب وأحمد سعد





في نهاية عام 2017 أعلن الثنائي أحمد سعد وسمية الخشاب نبأ زواجهما، بعد سلسلة طويلة من الشائعات، وبعد فترة قصيرة دبت الخلافات بينهما وحدث الانفصال في بداية 2019.

وفي محاولة للحفاظ على حقوقها لجأت سمية الخشاب للقضاء وأقامت قضية نفقة ضد أحمد سعد بمحكمة أسرة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، حملت الدعوى رقم 39 لسنة 2019.

حسين فهمي ولقاء سويدان





لم يستمر زواج الفنان حسين فهمي ولقاء سويدان أكثر من عامين، وعندما كثرت الخلافات بينهما واستحالت الحياة حدث الانفصال، وفي أغسطس 2017 أقامت لقاء سويدان ضد الفنان الكبير حسين فهمي دعوي نفقة أمام محكمة أسرة الهرم بمحافظة الجيزة، وطالبته بسداد مبلغ قدرة 750 ألف جنيه مصري (47.5 ألف دولار) كنفقة متعة وعدة.



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ورفض حسين فهمي السداد على الرغم من إلزام محكمة استئناف القاهرة، وفي نهاية الأمر تم تسوية الأمر بينهما بشكل ودي.

حكيم ومروة شاهين





وقف المطرب الشعبي "حكيم" في ساحات المحاكم بعدما اكتشفت زوجته الأولى مروة شاهين أنه متزوج من سيدة أخرى، وعقب الانفصال أقامت ضده دعوى نفقة أمام محكمة الأحوال الشخصية بالقاهرة، وطالبت أن يتحمل نفقات الطفلين مريم وأحمد.



وبالفعل صدر الحكم لصالح الزوجة مروة شاهين بإلزام الفنان حكيم بسداد مبلغ قيمته 5 آلاف جنيه مصري شهريا (320 دولارا) وتحمل نفقات طفليه الدراسية.

آمال ماهر ومحمد ضياء الدين





لجأت الفنانة المصرية آمال ماهر لرفع قضية نفقة ضد طليقها الملحن محمد ضياء الدين ،من أجل رعاية ابنهما وصدر الحكم لمصلحتها.

أنغام





تزوجت الفنانة المصرية أنغام من الموزع فهد عام 2004، وأثمر هذا الزواج عن طفل اسمه عبدالرحمن، وفي عام 2007 حدث الانفصال وظل الطفل في حضانتها بسبب صغر سنه.

ولجأت أنغام للقضاء ورفعت دعوى ضد طليقها للمطالبة بزيادة النفقة إلا أن محكمة الاستئناف في دائرة الأسرة بدولة الكويت رفضت طلبها.

رانيا يوسف ومحمد مختار





نجحت الفنانة رانيا يوسف في إلزام طليقها المنتج الفني محمد مختار بتحمل نفقات تعليم ابنتيه "ياسمين ونانسي"، بعدما لجأت للقضاء وأثبتت أنه منتج سينمائي كبير ويمتلك ثروة.