أحمد فهمي ينضم إلى حملة شيرين رضا للتوعية بحقوق الحيوان

من المعروف عن الفنان أحمد فهمي حبه للكلاب، لذلك استجابته لحملة الممثلة شيرين رضا للتوعية لحقوق الحيوان كانت سريعة. ونشر فهمي عبر حسابه بتطبيق انستغرام صورة مع واحد من كلابه، وعلق عليها كاتبا: "انا فخور جدا بالحملة و يا رب الناس تفهم معنى الرحمة تجاه الحيوان و بجد شكرا يا شيكًا تسلم ايدك". وتحدى أحمد كل من شقيقه كريم فهمي وزوجته هنا الزاهد والممثل كريم عبد العزيز.

على جانب آخر انتهى أحمد فهمي من تصوير مشاهده في فيلم "العارف" فى ماليزيا، بعد فترة تصوير استغرقت 10 أيام كاملة هذه المشاهد جمعته بالفنان أحمد عز ومحمد ممدوح "تايسون" الذى يشارك كضيف شرف.

فيلم "العارف" تم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

العارف من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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