أشرف زكي يقرر إيقاف علاء زينهم

صرح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه قرر إيقاف الفنان علاء زينهم، عن ممارسة التمثيل، وإحالته للتحقيق، بسبب إشرافه على مسرحية تحمل اسم "مولد وصاحبه غايب"، والتى تعرض بمدينة الإسكندرية، واستعانته بممثلين غير تابعين لنقابة المهن التمثيلية.

وأكد زكي، أن علاء زينهم يعمل في المسرحية من الباطن مع منتج تم إيقافه منذ فترة من النقابة.

وعبر أشرف زكي، عن استياءه الشديد من ذلك الأمر، وقال: «علاء زينهم لم يحترم النقابة، والنقابة لم تبخل على أي شخص داخل النقابة بشئ».

وأضاف زكي، علاء زينهم بهذا الأمر يظلم جميع الزملاء الممثلين في النقابة بسبب عدم استعانته بهم في المسرحية، و اليوم سيبدأ التحقيق معه في النقابة.

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