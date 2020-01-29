تعرف علي إيرادات أفلام الـ"بوكس أوفيس"

القاهرة – لايف ستايل تشهد قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الشتاء، حيث تتصارع ثلاثة أفلام على حصد المزيد من الإيرادات. ونرصد ترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ«بوكس أوفيس» على مستوى العالم. احتفظ فيلم المغامرات الكوميدي "باد بويز فور لايف" للأسبوع الثاني بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع محققا 34 مليون دولار. والفيلم بطولة ويل سميث ومارتن لورنس وفانيسا هادجنز ومن إخراج عادل العربي وبلال فلاح. وصعد فيلم الدراما الحربي "1917" من المركز الثالث إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا 15.8 مليون دولار. والفيلم بطولة دين- تشارلز تشابمان وجورج ماكاي وأندي أبولو ومن إخراج سام منديز. Advertisements وتراجع فيلم المغامرات الكوميدي "دوليتل" من المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلا 12.5 مليون دولار. والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وأنتونيو باندراس ومايكل شين وإيما طومسون ورامي مالك ومن إخراج ستيفن جاجان. قد يهمك ايضاً: "حرب النجوم" يتراجع أمام "باد بويز" في إيرادات السينما بأمريكا الشمالية 72 مليون دولار حصيلة إيرادات "جيميناي مان" في أسبوع

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