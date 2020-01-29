مديرة أعمال نادية لطفي تكشف تطورات حالتها الصحية

كشفت رضا فرغلي، مديرة أعمال الفنانة القديرة نادية لطفي، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة، مؤكدة أنها مازالت بغرفة العناية المركزة ولكن حالتها بدأت تتحسن كما قال الأطباء المتابعون لحالتها.

وتابعت "فرغلي"، أن الأطباء وضعوا جهاز تنفس صناعي للفنانة أول أمس الأحد، ومن المحتمل أن يتم الاستغناء عنه مساء الليلة، موضحة أن الأطباء طمأنوها بأن الحالة الصحية للفنانة القديرة تستجيب للعلاج، ولكن لم يتم تحديد موعد خروجها من العناية المركزة.

وتشعر نادية لطفي بحالة إعياء شديدة إثر نزلة شعبية حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ليقرر الأطباء المعالجون منع الزيارة عنها، وحجزها بغرفة العناية المركزة، وذلك لحين استقرار حالتها الصحية.

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