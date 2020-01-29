ويل سميث في لقاء خاص عن فيلمه "باد بويز" في إذاعة مصرية

القاهرة – لايف ستايل
حرصت إذاعة "إنيرجي ٩٢.١" على التواجد في العرض الخاص للفيلم الأمريكي "باد بويز" الجزء الثالث، بطولة النجمين ويل سميث، ومارتن لوارنس.
وأجرت "إنيرجي" لقاء خاص في فرنسا مع النجم ويل سميث، الذي عبر عن سعادته بعرض الجزء الثاني من الفيلم بعد ١٧ عاما من عرض الجزء الثاني.
وقال ويل في هذا الصدد: "الأمر وكأنك تعود إلي منزلك وبيتك، لأن الأجزاء الأولى كانت في بداية مسيرتنا المهنية، وكنا في العشرينات من عمرنا، لذلك الشخصيات التي نقدمها في الفيلم جزء مننا، وفي الجزء الثالث نشعر وكأننا نعيد شمل العائلة ونلتقي من جديد بتلك الشخصيات".
وعن العناصر التي حرص "سميث" على إظهارها في الجزء الثالث، قال: "الجدال والصراع ما بين الشخصيتين الرئيسيتين كان من الضروري استمرارهم في الجزء الثالث لأنهم جزء لا يتجزأ من سلسلة أفلام باد بويز".
جدير بالذكر، أن إيرادات الفيلم وصلت إلى ١٠٠ مليون دولار في ٩ أيام فقط.
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