حملة تسويقية ضخمة لألبوم عمرو دياب الجديد

بدأت الترتيبات والتحضيرات النهائية لطرح ألبوم الفنان عمرو دياب الجديد، والمقرر طرحه قريبا في الأسواق.

وعلمنا، أن الفريق التابع لعمرو دياب يحضر حاليا لحملة دعائية كبيرة، وسيتم الكشف عنها في نهاية الأسبوع الجاري، والتي ستبدأ بالكشف عن أسماء الأغاني التي سيتم طرحها في الألبوم وعددها.

كما يتم تحضير فيديو دعائي جديد للألبوم، سيتم طرحه عبر صفحات عمرو دياب الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي سيضم مقاطع من أغاني الألبوم.

ومن المقرر أن يضم ألبوم عمرو دياب الجديد عدد كبير من الأغاني الجديدة، التي سيتم طرحها، التي شهدت تعاونة مع كل من الموزعين طارق مدكور وأسامة الهندي ونادر حمدي ورامي سمير.

يذكر أن عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في "ميديا سيتي" بدبي وشهد حضورا جماهيريا غير مسبوق وفقا للجهة المنظمة للحفل، وغنى الهضبة مجموعة من أشهر أغنياته الجديدة والقديمة وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تواجد في موقع الحفل قبل انطلاقه بساعات.

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وفاجأ دياب جمهوره بتقديم أحدث أغنياته والتي تحمل عنوان عم الطبيب وهى من كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامي سمير.



وكان عمرو دياب قد طرح 7 أغنيات من ألبوم "أنا غير"، على فترات متباعدة، هي "بحبه" و"أنا غير" و"يوم تلات" و"تحيرك" و"متغير"، "قدام مرايتها" و"اول يوم في البعد".

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