فايا يونان تغني مع العالمي جون ليجند في دبي

تستعد المطربة السورية فايا يونان لإحياء كبرى حفلاتها الغنائية في الإمارات، تشارك خلالها لأول مرة مع الفنان والمغني العالمي جون ليجند على مسرح كوكاكولا ارينا في دبي، وذلك مساء الجمعة المقبل.

وتفتتح فايا بهذه الحفلة انطلاقتها الغنائية لعام 2020، بعد تحقيقها اتتعاشة فنية غير مسبوقة خلال العام المنصرم تزامنت مع إطلاق ألبومها الثاني "حكايا القلب"، مرت خلالها بين عدة محطات عربية وعالمية، منها مر ودمشق وعمان وتونس ولبنان والكويت.

واحتفت الفاتنة السورية مؤخرًا بإطلاق ألبوم "حكايا القلب"، والذي ظهرت أغانيه فرادى بشكل مصور، مثلت كل منها حكاية غنائية مختلفة عن الأخرى ومنها استوحت اسم "حكايا القلب" ليكون عنوان الألبوم، منها "يا قاتلى" و"كيفنا تنيتاتنا"، مرورًا بأغنيتى "غن" و"يمكن نسى" و"صدى موالنا"، بجانب رائعة أبى فراس الحمدانى "فليتك تحلو"، مع تقديمها أغنية بدوية لأول مرة تحت مسمى "خلخالها"، وأعادها الألبوم إلى الساحة الفنية بعد قرابة سنتين عن ألبومها الأول "بيناتنا فى بحر".

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