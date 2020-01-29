الممثل السعودي فايز المالكي ضيف شرف فيلم تامر حسني الجديد "مش أنا"

حالة من الانفتاح الفني تعيشه المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه موسم الرياض، منذ انطلاقه قبل عدة أشهر، وشارك فيه عدد كبير من النجوم على المستوى العربي، وحتى العالمي، فيما لازالت أصدائه مستمرة حتى الآن.

إلا أن الانطلاقة السعودية ستنعكس على السينما أيضاً، حيث علمنا أن النجم السعودي فايز المالكي، سيشارك كضيف شرف في فيلم «مش أنا»، الذي يقوم ببطولته تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وهو من تأليف سيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، واشتهر المالكي بشخصية «مناحي»، والتي حققت نجاحاً كبيراً على مستوى المملكة، والخليج بوجه عام.

ويُعرض لتامر حالياً فيلمه «الفلوس»، واستطاع تحقيق رد فعل جماهيري ونقدي كبير، كما حقق إيرادات ضخمة، ويشارك في بطولته زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، وهو قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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