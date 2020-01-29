يسرا تكشف أسباب غيابها عن واجب عزاء الراحلة ماجدة الصباحي

اعترفت الفنانة يسرا، بتقصيرها تجاه بعض البشر سواء الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي أو الفنان يوسف فوزي أو غيرهما ولكن هذا التقصير غير مقصود، مشيرة إلى أن عدم حضورها هي أو غيرها جنازة وعزاء شخص سواء فنان أو غيره، يكون لظرف غير مقصود وليست مضطرة لتبرير غيابها.

وأوضحت يسرا، على هامش ندوتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، أن يوم عزاء الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي كانت في ثلاثة عزاءات ، ولم يكون لديها متسع من الموقف لحضور عزاء الفنانة الراحلة، وهذا شيء عادي وطبيعي، خاصة أنه للأسف الشديد الموت كثير بشكل غير طبيعي، فضلا عن ضغوط الحياة الصعبة.

ورحلت الفنانة القديرة ماجدة الصباحي، عن عالمنا يوم الخميس الموافق 16 يناير عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، بمسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد.

كما حرص العديد من الفنانين على تأدية واجب العزاء منهم إلهام شاهين وليلي علوي ولبني عبد العزيز ونرمين الفقي وسمية الخشاب ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي ورانيا محمود ياسين، ودنيا عبد العزيز وفيفي عبدة وشهيرة وعزت العلايلي ومحمود قابيل، وأشرف زكي، بالإضافة إلى الإعلاميين محمود الليثي، وائل الإبراشي ومحمد الغيطي.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في مهرجان القاهرة السينمائي

يسرا تؤكّد أنّ التكريم في واشنطن "من أعظم الأحداث في حياتها"