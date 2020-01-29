عرض فيلم "الفيل الأزرق 2" بحضور صناعه ضمن فعاليات مهرجان "جمعية الفيلم"

يشهد اليوم الأربعاء عرض فيلم "الفيل الأزرق 2" بمركز الإبداع بدار الأوبرا، ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان "جمعية الفيلم" بحضور صناعه، يعقبه ندوة نقاشية يديرها الناقد السينمائي عزت البنا.

"الفيل الأزرق 2" عرض ضمن أفلام موسم عيد الأضحى الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا بإيراداته في السينمات، ويحكي الجزء الثاني من الفيلم عن بداية حياة جديدة للدكتور يحيى راشد، الشخصية التي يقدمها النجم كريم عبد العزيز، لقسم الحالات الخطيرة 8 غرب حريم، بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء دكتور يحيى، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

ويضم "الفيل الأزرق2" فريق ونجوم الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد، والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز، ونيللى كريم، وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، ومروان يونس، كما يظهر الفنان إياد نصار، وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.

ويستمر المهرجان حتى الثامن من فبراير المقبل، ويتنافس على الجوائز هذا العام ثمانية أفلام روائية طويلة، وهي “الضيف” للمخرج هادي الباجوري، و”نادي الرجال السري” للمخرج خالد الحلفاوي، و”الممر” للمخرج شريف عرفة، و”الفيل الأزرق 2″ للمخرج مروان حامد، و”الكنز 2″ للمخرج شريف عرفة، و”ولاد رزق 2″ للمخرج طارق العريان، و”خيال مآته” للمخرج خالد مرعي، ويختتم الدورة فيلم “لما بنتولد” للمخرج تامر عزت.

Advertisements

جدير بالذكر أن هذه الدورة مُهداة للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، وتم اختيار الفنانة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف الدورة، على أن يتم تكريم أسماء رواد الفن السينمائي، وهم علي الكسار، وتوفيق الدقن، والسيناريست أبو السعود الإبياري، والمخرج ممدوح شكري، إلى جانب تكريم عدد من السينمائين، وهم المخرج الكبير داوود عبد السيد، والسيناريست وحيد حامد، والموسيقار منير الوسيمي، والفنان لطفي لبيب، والممثلة جيهان فاضل، ومهندس الديكور نهاد بهجت، والناقد صلاح هاشم.

قد يهمك ايضاً:

"الفلوس" يواصل تصدره و "الفيل الأزرق 2" الأخير في إيرادات الإثنين

8 أفلام تتنافس على جوائز "جمعية الفيلم السنوي"