إليسا تسخر من صفقة القرن: "القدس لنا"

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""الخليج 365"" من بيروت: سخرت النجمة اللبنانية إليسا من إعلان صفقة القرن، وثقة صانعيها بوصفها صفقة السلام. وعلقت عبر حسابها الخاص على "تويتر": "قال صفقة القرن رح تجيب السلام... على دم ملايين الناس اللي خصّن واللي ما خصّن... شو بشعة السياسة لما يغيب عنها العدل"!

وأضافت معبّرة عن عتبها على صمت القادة العرب، مشددة على التمسك بالقدس كاتبة: "البيت لنا، والقدس لنا، وبأيدينا للقدس سلام وحكام العرب عاملين حالن مش شايفين ولا سامعين".

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