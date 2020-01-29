شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد التجهيزات الأولى لحفل لـ هشام عباس قبل إقامته غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت التجهيزات الأولى لحفل النجم هشام عباس، والمقرر إقامته بأحد النوادي الكبرى بالدقي غدا الخميس، ومن المقرر أن يقدم عباس خلال الحفل عدد من أغانى ألبومه الجديد "عامل ضجة"، وبعض الأغانى القديمة التى قدمها على مدار تاريخه الفنى.



هشام عباس

من ناحية أخرى طرح هشام مؤخراً ألبوم "عامل ضجة" والذى ضم 11 أغنية هى: "عامل ضجة" كلمات أسامة محرز وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى توما، و"خليك هنا" كلمات محمد جمعة وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، و"شارى بالغالى" كلمات حسن عطية وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، و"الفترة اللى فاتت" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع، و"اهربى" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.



هشام عباس

كما تضمن الألبوم أغنية "حذرتك" كلمات وألحان عزيز الشافع وتوزيع موسيقى توما، و"أغلى من العين" كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى توما، و"بيسلم عليك" كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، و"أنا تاعب قلبى" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، و"السكة خضرا" كلمات وائل الغريانى وهشام عباس وألحان مدين وتوزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، و"حاجات" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.

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تجهيزات حفل هشام عباس

وأحيا هشام عباس حفل غنائي عنوان "ليالى المحروسة"، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتى ترعاه الهيئة العامة للترفيه، بدأ حفله بأغنية "ماتبطليش"، وسط حضور جماهيري كبير واستقبلوه بترحاب شديد وحرصوا على ترديد كلمات الأغنية معه.



حفل هشام عباس

يذكر أن هشام عباس يقدم برنامج "شريط كوكتيل" كل خميس من كل أسبوع عبر شاشة قناة الحياة، ويعتمد على استضافة الفنانين والمطربين، للحديث عن الفن ومشوار كل منهم، كما يؤدى الضيف مع هشام عباس العديد من الأغنيات لإنشاء "شريط كوكتيل" من الأغانى بالاستوديو.