شكرا لقرائتكم خبر عن بروفات مكثفة لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز استعدادا لتصوير "كيرة والجن 1919" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز بروفات مكثفة للتحضيرات النهائية لفيلم "كيرة والجن" عن رواية 1919، من إنتاج سينرجى فيلمز، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل، وشارك فى البروفات عدد كبيرمن الممثلين على رأسهم النجمة هند صبرى، والتى أقيمت داخل مدينة السينما، استعداد للتصوير خلال الأيام المقبلة، وفى سياق متصل، أوشك المؤلف أحمد مراد على الانتهاء من كتابة النسخة النهائية للفيلم، خاصة أنه المؤلف الأصلى لرواية 1919 التي تعتمد فى أحداثها على الصراع المصري الإنجليزى.

الفيلم يعد واحدا من الأفلام المتوقع لها تحقيق نجاحا كبيرا، خاصة وأنه يضم نجمين كبيرين، كما يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي أبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، بالإضافة إلى أن الفيلم يكشف عن فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر وشعبها لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم، من خلال نضال وتضحيات المصريين منذ 100 سنة بشكل مشرف وحقيقى.

يذكر أن كريم عبد العزيز انتهى مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد " البعض يذهب للمأذون مرتين" ، ومقرر طرحه بدور العرض فى عيد الفطر، ويشارك فى بطولته ماجد الكدواني، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف أحمد فهمي وعمرو عبد الجليل، وغيرهم والفيلم إخراج أحمد الجندي، ومن تأليف أيمن وتار.