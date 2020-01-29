شكرا لقرائتكم خبر عن تحية للأب اللى بيحتوى بنته.. إيمى سالم توجه رسالة لمنقذ ابنته تحت عجلات القطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنان إيمى سالم، رسالة مؤثرة، للرجل الذى أنقذ ابنته من عجلات القطار، وهو الفيديو الشهير الذى انتشر أمس الثلاثاء، على جميع مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت إيمى فى فيديو عبر حسابها على "انستجرام"، "النهاردة وصلنى فيديو الأب اللى رمى جسمه علشان ينقذها تحت القطر .. وده يدل على المعنى الحقيقى للأب .. يمكن انا ماتكلمتش عن والدى الراحل لأسباب شخصية، ويمكن لأن علاقتى بيه ماكنتش كويسة، بس كان نفسى أحس أحساس البنت ديه بأبوها"

وتابعت إيمى "انا بدعو كل أب يفهم بنته هو قد ايه بيحبها وقد ايه هي غاليه عليه .. بالكلام والفعل .. لكل أب بنتك بتحبك لأنك أول راجل فى حياتها وهى مستنية أن الراجل ده يحتويها .. انت اللى بتتقارن بكل حد بيجي بعدك سواء قرايب أو زوج أو صدقاء .. تحية منى للأب ده ولكل أب هو عارف يقول لبنته هو قد ايه بيحبها"

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وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، نفى ما تردد بشأن فرض 50 جنيها غرامة على الأب الذى حاول إنقاذ ابنته بالإسماعيلية، وقال الأب عبر من المكان غير المخصص لعبور المشاه".