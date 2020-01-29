شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يواجه ريهام حجاج ومحمود حميدة فى "لما كنا صغيرين" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع النجم خالد النبوى على المشاركة فى بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين" من بطولة ريهام حجاج والفنان الكبير محمود حميدة، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطى، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.

ومن المقرر أن يبدأ النبوى تصوير دوره خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من فترة النقاهة، حيث مر بوعكة صحية شديدة الفترة الماضية، دخل على إثرها المستشفى وقام بتركيب دعامة فى القلب.

ويشارك فى بطولة مسلسل "لما كنا صغيرين"، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم نسرين أمين وكريم قاسم ونبيل عيسى ومحمود حجازى.

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وكانت آخر أعمال ريهام حجاج مسلسل "كارمن"، الذي عُرض خارج السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة كل من محمد كيلاني وشيرين وأحمد حلاوة وولاء الشريف وياسر على ماهر وكوكبة من النجوم، من تأليف سامح مجدي، ويعد مسلسل "كارمن" البطولة الأولى لريهام حجاج فى الدراما، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، إخراج حسين شوكت، ودارت أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.

كما لعبت ريهام حجاج دور البطولة في إحدى حكايات مسلسل "نصيبي وقمستك"، ومسلسل "الكبريت الأحمر"، و"يونس ولد فضة"، ويبلغ رصيدها 24 عملا فنيا منها عشرة أفلام، و14 مسلسل.

كما نال النجم خالد النبوى إشادات كبيرة عندما قدم شخصية "طومان باى" فى مسلسل "ممالك النار" الذى عرض الشهر الماضى، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، والذى قدمه القائمون على انتاجه فى 14 حلقة فقط، كشف العمل خلال أحداثه عن التضليل التركى فى الأحداث الوتواريخ العثمانية وخلافه .

كانت آخر أعمال "أرت ميكر" المشاركة فى انتاج مسلسل "لكما كنا صغيرين" مع سينرجى، مسلسل «قسمتى ونصيبى» تأليف عمرو محمود ياسين والذي حاز على إشادات النقاد والجماهير في وقت واحد، وحقق وقت عرضه بأجزائه الثلاثة أعلى نسبة مشاهدة.