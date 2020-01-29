الفنان عمرو عابد: انتظروا "اللى فات مات" فيلم جديد من تأليفى وإخراجى

فيما أكد الفنان عمرو عابد على أن طرح فيلم "اوقات فراغ 2" سيكون قريبا جدا، وإلى الآن لم يتم تحديد موعد بدء التصوير مشيرا إلى أن الفيلم فى الجزء الاول لاقى نجاح كبير و سيتناول الجزء الثانى القاء الضوء على حياة كل من أبطاله الثلاثة، مع طرح التطور فى حياة كلا منهم وستكون الشخصيات أكثر نضجا خاصة بعد مرور 15 عاما عن طرح الجزء الأول، مؤكدا على موافقة أبطال الجزء الاول للمشاركة فى الجزء الثانى.

جاء ذلك خلال مشاركة الفتان عابد كعضو لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والتى تمارس عملها فى مشاهدة الأفلام الروائية والتسجيلية خلال فعاليات الدورة السادسة التي تقام في الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير الجارى.

وتتكون اللجنة من مجموعة من الخبرات المصرية والعربية وتتكون من الممثل المصرى عمرو عابد، المونتيرة المصرية هبة عثمان، الناقد السينمائى أحمد شوقى، ومدير مهرجان الفيلم العربي بروتردام روش عبد الفتاح، والممثلة التونسية مريم الفرجانى.



وعمرو عابد ممثل وصانع أفلام مصري، بدأ عمرو عابد مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة، ظهر على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم أوقات فراغ، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم الماجيك، وفيلم عائلة ميكي في 2010 ثم فيلم فرش وغطا 2013 وفيلم ليل خارجي 2018، كما كانت له انطلاقه قوية في الدراما بمشاركته في أهم الأعمال التليفزيونية بدئها بمسلسل أبواب الخوف ثم تلاها عدة مسلسلات منها مع سبق الأصرار ولا تطفىء الشمس وبين السرايات ودهشة، ومؤخرا قدم عمرو عابد أحدث أفلامه لما بنتولد مع المخرج تامر عزت والذي شارك في مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية. ويذكر أن عمرو شارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان شرم الشيخ السينمائي كما بعمل الآن على تطوير سيناريو أول فيلم روائي طويل بعنوان " اللي فات مات" بجانب عمله المستمر في مجال التمثيل.

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