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شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايروس وليام هيمسورث "خلاص انفصلوا نهائيا".. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم الانتهاء من إجراءات طلاق النجمة العالمية مايلي سايروس ونجم هوليوود الشهير ليام هيمسورث، وهو الخبر الذي تداولته عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة و منها " جاست جيرد " وجاء هذا الخبر محبط للكثير من محبي و عشاقي النجمين حيث كانوا يأملون في أن عود علاقتهما جيدة مثل زي قبل، وذلك بالرغم أن كل من النجمين يعيش الآن قصة حب مع طرف آخر ، حيث ترتبط مايلي حاليا مايلي بكودي سيمبسون ، بينما يعيش ليام قصة حب قوية مع جابريلا بروكس و يظهرا معا بعدد من الصور التي سجلتها عدسات مصوري " البابارتزي" .
مايلي وليام
و وفقا لتقارير نشره موقع " TMZ " أن أوراق طلاق مايلي ذات الـ ( 27 عام ) و ليام البالغ من العمر ( 30 عام ) تم توقيعها من قبل القاضي ، و وفقا للوثائق ، سيكون الطلاق رسميا في 22 فبراير المقبل .
يذكر أن الثنائي مايلي سايروس وليام هيمسورث كشفا انفصالهما شهر أغسطس الماضي ، بينما قررا أن يقوما بإجراءات الطلاق رسميا في شهر ديسمبر الماضي ، و خلال فترة زواج النجمين التي استمرت لعدة أشهر لم ينجبا ، و بمجرد الإعلان عن الانفصال فاجأت مايلي العالم بتركيزها علي الاحتفاظ بالحيوانات الاليفة التي كان النجمين يقوما بتربيتها .
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