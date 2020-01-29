شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: كنز بنتي طالعة زي ماحدش يكلمها وهي لسه صاحية من النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة لابنته كنز، التى تبلغ من العمر أكثر من عامين، حيث نشر رمضان صورة لكنز وهى على مائدة الطعام، وعلق عليها قائلا " كنز بنتي طالعة زي ماحدش يكلمها وهي لسه صاحية من النوم"



كنز محمد رمضان

وكان النجم محمد رمضان قد عبر عن سعادته لإحياء حفل افتتاح مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الأهلي بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر، ونشر رمضان الملصق الدعائى للمبارة عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليها قائلا :"بإذن الله ميعادنا يوم 20 فبراير فى ابوظبى استاد محمد بن زايد حفل افتتاح كأس السوبر المصرى.. الأهلى والزمالك.. ثقه في الله أقوى سوبر".

وكشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول فى بطولة السوبر المحلي و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة التى ستقام فى الإمارات يوم 20 فبراير المقبل بين الأهلي والزمالك.