شكرا لقرائتكم خبر عن هتموت من الضحك.. تامر حسنى يشارك متابعيه بمشهد كوميدى من "الفلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم تامر حسني متابعيه عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، بمشهد كوميدي من فيلم الفلوس، يجمعه بالنجم خالد الصاوى، معلقا عليه :" ارجعلي أنا قلبي معاك، يا خريستوا يا أحلى ملاك مشهد من فيلم الفلوس، هتموت من الضحك".

وقد انطلق فيلم "الفلوس" بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، والعمل قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.

تدور أحداث فيلم "الفلوس" حول سيف، وهو نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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وقد حقق الفيلم في مصر إيرادات تخطت الـ 35 مليون جنيه، كما حقق أرقاماً كبيرة علي مستوي الإيرادات في العالم العربي، بعدما وصل إجمالي الإيرادات إلي 265 مليون جنيه.

و حرص النجم تامر حسني، على التعليق على نجاح فيلمه "الفلوس" وتحقيقه لإيرادات وصلت لـ35 مليون جنية داخل مصر، وما يقارب الـ230 مليون جنيه فى الدول العربية التى تستقبل فيلمه، الذى حقق إجمالى إيرادات 265 مليون جنيه فى صراع شباك التذاكر مما يجعله نجاحاً كبيراً.

وكتب النجم عبر حسابه بانستجرام "الحمد لله فرحان جداً بتصدر فيلم الفلوس بالشكل دا فى مصر والوطن العربى وتوزيعه عالمياً هذه الأيام، اللى مفرحنى أكتر ان الفيلم نزل في أيام عادية مش موسم أفلام ولا إجازات بالعكس هو نزل مع فترة امتحانات وكان معاه أفلام عالمية زي فروزين 2 وچومانچي للعالمي ذا روك، والحمد لله فيلم الفلوس تخطى كل الأفلام دى فى مصر والوطن العربى وحقق رقم جديد فى حياتى الفنية".