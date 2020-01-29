شكرا لقرائتكم خبر عن شبه هيفاء وهبى.. إعلامية سورية تثير الجدل.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت أحدث صور للمذيعة السورية، رولا منصور، جدلا بسبب ملامحها الشبيهة بالنجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، والتى ظهرت بها كأنها صورة مستنسخة منها، والتي أكدت من قبل أن شكلها طبيعي ولم تجر أى عمليات تجميل لتصبح شبهها.









وكانت منصور قد أكدت خلال تصريحات لها أنها سعيدة بالشبه بينها وبين هيفاء وهبي، خصوصًا، أنها معجبة بها وبفنها.





ونالت الإعلامية السورية العديد من الانتقادات بسبب هذا الشبه، وذلك بعد أن اتهمها البعض بمحاولة تقليد هيفاء وهبي، بل وخضوعها لعمليات تجميل لكي تزداد شبهاً بها، ثم تقليد ستايلها الخاص بالمكياج والشعر والأزياء.

من ناحية أخرى تحيى النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، حفلا غنائيا يوم 14 فبراير المقبل، بمناسبة عيد الحب داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن.

ويشار إلى أنه كان قد قرر صناع فيلم "​أشباح أوروبا​" للفنانة اللبنانية ​هيفا وهبى، تأجيل طرح الفيلم فى موسم إجازة نصف السنة، حيث تم تحديد موعد مبدئى منذ فترة وهو 8 يناير، ولكن لم يكن العمل جاهز للعرض وقتها، ليتم طرح موعد آخر وهو 5 فبراير المقبل، إلا أنه أيضًا لم يتم حسم الأمور بشكل نهائى بالنسبة لهذا الموعد.

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وتدرس الشركة المنتجة للفيلم مع الشركة الموزعة إمكانية طرحه فى موسم عيد الفطر المقبل، وخلال الأيام المقبلة سيتم الاستقرارعلى الموعد النهائى وطرح البرومو الرسمى، بعد طرح برومو أول قبل أسبوعين ظهرت فيه بطلة العمل وهبى على دراجة نارية، كما ظهر مصطفى خاطر وأحمد الفيشاوى المشاركان لها فى البطولة.

فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى، فى أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، ومقررطرح الفيلم فى دورالعرض بموسم إجازة نصف العام الدراسى 2020