شكرا لقرائتكم خبر عن "Stupid Love" أغنية مسربة لليدى جاجا من ألبومها الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية ليدي جاجا في مرحلة أعداد مفاجأة من العيار الثقيل، لتفاجئ جمهورها بعدد من الأعمال الغنائية إضافة إلى إقامتها جولة ضخمة، لكن خلال الساعات القليلة الماضية تم تسريب على مواقع التواصل الاجتماعي واحدة من أغنيات البوم ليدي جاجا الجديد، وهي أغنية " Stupid Love "، وذلك بالرغم من أن ليدي جاجا لم تعلن أنها ستطلق أي عمل غنائي لذلك كانت الأغنية بمثابة مفاجأة للكثيرين.



ليدي جاجا

وقد كشف قطاع كبير من محبي وعشاق النجمة العالمية لفيدي جاجا البالغة من العمر ( 33 عام ) أنهم ينتظرون إطلاقها لألبوم جديد فكان اخر البوم اطلقته النجمة الشهيرة كان منذ 2016 وكانت جاجا تضع كل تركيزها في فيلم " A Star Is Born " مع النجم العالمي برادلي كوبر وهو العمل الذي حقق نجاح مذهل حول العالم وحصدت به جائزة الأوسكار لذلك لم يكن إطلاق البوم غنائي جديد في أولوياتها.

يذكر أن النجمة ليدي جاجا اليت بدأت مسرتها الفنية عام 2001 ، و استطاعت أن تبهر العالم بأغنياتها التي حققت نجاح مذهل و من أبرزها " shallow " و " i'll never love " و " poker face " و " bad romance " ، وغيرهم.