بعد أزمته الصحية.. خالد النبوي ينافس في رمضان بـ "لما كنا صغيرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بدأ المخرج محمد علي أمس، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "لما كنا صغيرين"، بإحدي الفيلل بمنطقة الشيخ زايد.

وتعاقد المنتج أحمد عبدالعاطي بشكل نهائي مع النجم خالد النبوي، والذي يعتبر أحد أهم مفاجآت شهر رمضان المقبل، خاصة بعد نجاحه الساحق في مسلسل "ممالك النار".

وكان خالد النبوي، قد تعرض لوعكة صحية الأسبوع الماضي، بعد إصابته بأزمة قلبية استلزمت نقله مستشفى القصر العيني الفرنساوي، وإجراء عملية قسطرة وتركيب دعامة بالقلب.

مسلسل "لما كنا صغيرين" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، بطولة محمود حميدة، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسى، محمود حجازي.