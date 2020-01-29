مسيرة علمية وفنية حافلة.. معلومات عن الفنان الراحل علي سعد مهيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحل عن عالمنا اليوم، الفنان علي سعد مهيب، رئيس قسم الرسوم المتحركة بمعهد السينما بأكاديمية الفنون.
الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:
_ هو نجل شقيق الفنان علي مهيب، الأب الروحي ورائد الرسوم المتحركة في مصر والعالم العربي.
_ تخرج من المعهد العالى للسينما قسم الرسوم المتحركة عام 1978، واستكمل دراسته العليا في كلية ماستشوستس للفنون، ومدرسة الاتصال الجماهيري بجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
_ عام 1987 حصل على ماجيستير الفنون الجميلة من مدرسة ديزني للرسوم المتحركة بمعهد كاليفورنيا للفنون بالولايات المتحدة الأمريكية.
_ حصل على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى في العلوم السينمائية، من المعهد العالي للسينما عام 2001 بعنوان "أساليب التحريك بالكمبيوتر وآثارها على فن الرسوم المتحركة".
_ أصبح مدير ستوديو مهيب، ثم شريكا له.
_ عين رئيساً لمركز الجرافيك ومركز المعارض بأكاديمية الفنون عام 2007
_ عين رئيساً لقسم الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما عام 2014
_ عمل فى الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 1984 إلى 1987 فى كل من: "بارامونت ستوديو" بهوليود، وشركة الرسوم المتحركة بهوليود، وشركة نيماك أند هاسيت بهوليود، والتليفزيون العربي الأمريكي بلوس أنجلوس.
_ قام بتدريس مواد الكمبيوتر جرافيك في معهد السينما، ومعاهد أكاديمية الفنون، كما قام بالتدريس فى كلية الفنون الجميلة - بجامعة المنيا 1999 – 2001، والأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 2003 – 2005، وكلية الفنون التطبيقية 6 أكتوبر 2004 – 2006
_ عمل كمخرج فني بوكالة الدعاية الأمريكية فى مصر "أما ليو برنت"، في الفترة من 1988 حتى 1990.
_ ساهم، وصمم، وأخرج، عددا من الحملات الإعلانية المتكاملة (تليفزيون، ملصقات، طباعة) لعديد من منتجات الشركات العالمية.
_ أسس أول وحدة منتجة لأعمال الكمبيوتر الجرافيكي المجسم فى مصر بستوديو مهيب، عام 1989، بين القاهرة وجدة ولندن وبيروت، إذ قدم 170 عمل جرافيك.
_ قدم ندوات سنوية عن فن الرسوم المتحركة في مصر يتبعها عروض لأعمال ستوديو مهيب للرسوم المتحركة 2000 - 20007 بدار الأوبرا.
_ حصل على عدد من الجوائز، منها الجائزة الذهبية عن فيلم الرسوم المتحركة "كان ياما كان"، بالإضافة لجائزة النقاد الخاصة لأحسن عمل من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة عام 1980.
_ حصل على شهادة تقدير من القوات المسلحة عام 1980، عن مجموعة أفلام تسجيلية (مشروعات الإمداد والأمن الغذائى العسكري).
_ حصل على شهادة تقدير من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1986.
_ حصل على جائزة من منظمة حقوق الإنسان، عن فيلم "لوحة عن الانتفاضة الفلسطينية" عام 1991.
_ حصل على جائزة الإبداع من مهرجان الإذاعة والتليفزيون عام 2002، عن فيلم "نملة".
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