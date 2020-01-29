صور| ريهام حجاج وحميدة يحتفلان ببدء تصوير "لما كنا صغيرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشرت الفنانة ريهام حجاج صورا من الاحتفال ببدء تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين"، المقرر عرضه في رمضان 2020.

وعلقت على الصور، التي ظهر فيها، محمود حميدة وكريم قاسم ومحمود حجازي ونسرين أمين، وباقي صناع العمل: "بسم الله توكلنا، مسلسل لما كنا صغيرين، رمضان 2020".

وكان السيناريست قد نشر صرة من الاحتفال، في وقت سابقن وعلق: "توكلنا علي الله، لما كنا صغيرين، رمضان 2020، ريهام حجاج، محمود حميدة، نسرين أمين، محمود حجازي، نبيل عيسى، كريم قاسم".

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علي جانب آخر، يعقد منتج العمل، أحمد عبدالعاطي، جلسات عمل مكثفة مع المخرج محمد علي، للوقوف على باقي تفاصيل المسلسل.

‎وكان المنتج أحمد عبدالعاطي قد نجح فى حصول شركته "أرت ميكرز"، على توقيع النجم محمود حميدة، للمشاركة في بطوله المسلسل، ليشهد العمل عودة حميدة للدراما بعد غياب عامين منذ آخر مشاركة له فى مسلسل "الأب الروحي".

يذكر أن آخر أعمال شركة "أرت ميكرز"، الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، الذي قدم 9 حكايات تم طرحها في 45 حلقة، وتولي إخراج الحكايات أكثر من مخرج.