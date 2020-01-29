بالمستندات.. محامي الشرنوبي يكشف لـ "الخليج 365"تطورات النزاع مع المنتجة سارة الطباخ‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد المستشار القانوني حسام لطفي "محامي الفنان محمد الشرنوبي"، عدم صحة ما تردد بشان وجود مفاوضات للتصالح مع المنتجه سارة الطباخ، وخفض قيمة الشرط الجزائي بالعقد الموقع وقيمته 600 ألف دولار، موضحا أن هناك جلسات تحكيم تعقدها لجنة الشكاوى في غرفة صناعة السينما للمحاسبة المتبادلة وفقا للبند 208 بالعقد.

وقال لطفي في تصريح خاص لـ"الخليج 365 ":"اللجنة عقدت أربعة جلسات للمحاسبة، وننتظر عقد الجلسة الخامسة بعد تحديد المحاسب القانوني للفنان محمد الشرنوبي ".

وفيما يخص شطب محكمة جنح إستثناف القاهرة الإقتصادية للدعوى المقدمة من "الشرنوبي"، قال:"ماحدث في الجلسة التي عقدت يوم 16 يناير، أنه لم يحضر الطرفين وبذلك يكون مصير الدعوى الشطب، وذلك وفقا لاتفاق تم مع مسئولي غرفة صناعة السينما، وشهد اليوم نفسه عقد جلسة تحكيم بمقر الغرفة لتسوية النزاع، وتحديد قيمة مناسبة للتصالح، مع مراعة انقضاء 3 سنوات من مدة التعاقد، وخصم قيمة مالم يقبضه الفنان محمد الشرنوبي، وما تقاضته المدعى عليها المنتجة سارة الطباخ، بأجمالي مليون و800 ألف جنيها، نظير طرح الألبوم عبر موقع يوتيوب، وإحدى شركات القيمة المضافة ".

لطفي تابع:" وفقا للقوانين المعمول بها، قمنا مؤخرا بتجديد الدعوى القضائية، ونعد للكشف عن مفاجاة جديدة تخص النزاع بالجلسة التي تحدد لها يوم 8 فبراير المقبل".

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وكانت المنتجة سارة الطباخ قد كشفت مؤخرا عن مستند يفيد بقرار المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف إمام في جلستها العلنية، التي انعقدت بتاريخ 16 يناير الجاري، شطب الدعوي رقم 687 لسنة 11 ق، دعوى المطرب محمد الشرنوبي ضد منتجة أعماله، التي يتم نظرها منذ شهور.

وأوضحت أن الشرنوبي كان قد أقام الدعوي بعد قرار إيقافه من نقابة المهن الموسيقية بهدف التخلص نهائيا من تعاقده الحصري مع شركة إيرث برودكشن، المملوكة لسارة الطباخ، لكن المحكمة شطبت الدعوي.

وتابعت:"ذلك يعني أن الشرنوبي أصبح مطالبا بتنفيذ العقد أو دفع الشرط الجزائي أو الحصول على موافقة من منتجته بفسخ التعاقد ودفع الشرط الجزائي المقدر بقيمة 600 ألف دولار".