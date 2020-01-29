وفاة رئيس قسم الرسوم المتحركة السابق سعد مهيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: رحل عن عالمنا اليوم، الفنان الدكتور علي سعد مهيب، رئيس قسم الفنون المتحركة السابق بمعهد السينما بأكاديمية الفنون. علي سعد مهيب هو ابن شقيق رائد الرسوم المتحركة علي مهيب، الذي أطلق عليه اسم الأب الروحي للرسوم المتحركة. تخرج من المعهد العالي للسينما قسم الرسوم المتحركة عام 1978، حصل على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى في العلوم السينمائية من المعهد العالي للسينما عام 2001، بعنوان "أساليب التحريك بالكمبيوتر وآثارها على فن الرسوم المتحركة"، وعين رئيس قسم الرسوم المتحركة السابق بمعهد السينما عام 2014.

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