بكلمة واحدة.. هكذا علق السقا على صفقة القرن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
علق الفنان أحمد السقا، على ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن صفقة القرن، في مؤتمر صحفي، مساء أمس، بتوقيت القاهرة.
وكتب، عبر حسابه على "تويتر": "فلسطين"، ووضع بجوارها "إيموجي" قلب.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن الخطة المقترحة للسلام تضمن أن تكون القدس عاصمة لإسرائيل وغير مقسمة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وبجواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال إنه وفق خطة السلام المقترحة سيتم ربط الدولة الفلسطينية المقترحة بطرق وجسور وأنفاق من أجل الربط بين غزة والضفة الغربية.
وتابع أن ذلك سيكون بشرط الابتعاد عن الإرهاب والعنف الذي طالما أرق الأمن الإسرائيل.
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