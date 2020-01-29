دمرني بوس... أحدث ظهور لأصالة مع ابنها خالد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة السوري أصالة مقاطع فيديو لها عبر خاصية "ستوري"، برفقة ابنها خالد أيمن الذهبي، وظهرا في حالة حب شديدة. وتغزل خالد في والدته، وقال لها خلال الفيديو وهو يقبلها: "أحلى ام أحلى روح". وطرحت أصالة كليب بعنوان "شامخ"، وحقق نسب مشاهدة عالية، وهو من إخراج نهال نبيل، ومن كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز الميانا، وذلك عقب انفصالها من المخرج طارق العريان.

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