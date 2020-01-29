تراند اليوم : فنان وتاجر مخدرات.. حبس ممثل كويتي 10 سنوات



قضت محكمة كويتية، بالحبس 10 سنوات على المنتج والممثل الكويتي عادل المسلم، مع دفع غرامة تصل إلى 600 ألف دينار كويتي، ما يعادل مليون و980 ألف دولار أميركي، وذلك بتهمة غسل الأموال والإتجار بالممنوعات.

ويأتي هذا بعد سنوات من المحاكمة، والتي تمت في العام 2016، بعد إقتحام مكتبه من قبل قوات الشرطة، وتبيّن حيازته مواد محظورة وممنوعة.

وبدأت مراقبة المسلم عندما تحدثت زوجته الفنانة المهرة البحرينية في مقطع مصور، عن هدية قدّمها لها هي عبارة عن طائرة خاصة، لافتة إلى أنها باتت تمتلك شركة طيران، ما أثار التساؤلات حول مصدر ثروتهما.

وكان المسلم قد نفى في التحقيق كل التهم المنسوبة إليه، مع الإشارة إلى أنه تم ضبط الممنوعات في مكتب آخر، وأنه يمتلك حساباً مصرفياً صغيراً جداً.





