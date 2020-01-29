حبس الفنان أحمد الفيشاوي بسبب ابنته

عاقبت محكمة جنح الدقي في مصر الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه بدفع 20001 جنيه تعويضا لامتناعه عن دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي. وقال شعبان سعيد، المحامي بالنقض ومحامي لينا الفيشاوي، إن الحكم جاء بعد إنذار أحمد الفيشاوي وعرقله التنفيذ والتهرب من التنفيذ وتهريب أمواله للخارج ورفض السداد بالطرق الودية.

يذكر أن محكمة الأسرة بالخليفة عاقبت الفنان أحمد الفيشاوي في وقت سابق بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا أحمد الفيشاوي لمدة سنة مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها طليقها أحمد الفيشاوي.

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