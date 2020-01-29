أشعل الفنان المصري محمد رمضان مواقع التواصل مجدداً بعدما نشر على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو استعرض فيه مجوهراته.
ولفت الأنظار إلى أنه زين عنقه بقلادة ثمينة تحمل توقيع David Yurman وأشار من خلال التعليق إلى أنها مرصعة بالماس. كما ظهر من خلال المقطع أنه يزين أصابعه أيضاً بخواتم باهظة الثمن ومرصعة بأحجار كريمة.
وشاهد الفيديو في ساعات قليلة بعد نشره أكثر من 230 ألف متابع وانقسم هؤلاء بين من أبدوا إعجابهم بثقة الفنان بنفسه وحبه للحياة ومن رأوا في هذا مبالغة واستعراضاً لا فائدة منهما. ويذكر أن ثمن تصميم مماثل للقلادة يصل إلى أكثر من 2,950 دولاراً بحسب ما ذكر أحد المتاجر الإلكترونية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: محمد رمضان يثير الجدل من جديد بقلادته الألماس.. وهذا ثمنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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