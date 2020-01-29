بالفيديو: بعد غياب شذى حسون تعود غاضبة من الرجال.. “ما لكم أمان”

أعربت الفنانة العراقية شذى حسون عن استغرابها إعلان نجم المواقع الشهير المعروف باسم شهاب أن إحدى الشهيرات هي عروسه المستقبلية.

وجاء هذا أثناء ظهورها في فيديو تناقله عدد من المتابعين على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وسألت شهاب: “كم عندك وحدة؟”، لافتة إلى أنه يحق للرجل الزواج بأربع نساء إلا أنها رأت أنه يعلن ارتباطه بسرعة كبيرة.

وأضافت متوجهة إليه: “إنتم الرجال ما لكم أمان” لافتة إلى أنه لا يمكن النساء إرضاءهم. وتابعت أن على المرأة الصبر على ما سمتهم “هبلهم”.